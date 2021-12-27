Сбежавший в Белоруссию польский солдат Чечко признался в убийстве беженцев
Он сравнил расправу над мигрантами с расстрелом людей немцами в кино.
Военнослужащий Эмиль Чечко © Государственный пограничный комитет Белоруссии
Сбежавший в Белоруссию польский солдат Эмиль Чечко в эфире стрима RT "Летучка" признался в убийстве нелегалов, которые пытались проникнуть на территорию Польши. Он отметил, что это его заставляли делать пограничники под угрозой смерти.
"Они особенно не объясняли, просто велели нам это делать. Они говорили нам, что им не хочется с ними возиться… Как в кино показывают, как немцы расстреливают людей, так это и выглядело", — рассказал солдат.
Напомним, о побеге польского военного в Белоруссию 17 декабря сообщил Госпогранкомитет республики. По данным белорусского ведомства, поляк попросил убежища, так как не был согласен с практикой негуманного обращения с беженцами со стороны Варшавы. Прокуратура Польши завела дело, военнослужащего обвиняют в дезертирстве. В интервью белорусскому телевидению Чечко рассказал, что польские силовики убивали волонтёров, пытавшихся помочь мигрантам на белорусско-польской границе, и что он сам принимал участие в убийствах нелегалов.
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