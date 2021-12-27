Сбежавший в Белоруссию польский солдат Чечко признался в убийстве беженцев

Сбежавший в Белоруссию польский солдат Эмиль Чечко в эфире стрима RT "Летучка" признался в убийстве нелегалов, которые пытались проникнуть на территорию Польши. Он отметил, что это его заставляли делать пограничники под угрозой смерти.

"Они особенно не объясняли, просто велели нам это делать. Они говорили нам, что им не хочется с ними возиться… Как в кино показывают, как немцы расстреливают людей, так это и выглядело", — рассказал солдат.