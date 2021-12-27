Нутрициолог Корнилова дала советы, как не переедать за новогодним столом
По её словам, важную роль играет отношение к самому празднику, который нередко вызывает стресс.
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Новый год всё ближе, и многие хозяйки уже начали первые приготовления к украшению праздничного стола. В связи с этим специалист по здоровому питанию Елена Корнилова в беседе с "Вечерней Москвой" дала советы, как не переедать в новогодние праздники.
По словам нутрициолога, большинство людей уделяют Новому году чрезмерное внимание, из-за чего у них развивается стрессовое состояние. Оно, в свою очередь, тратит лишнюю энергию, не оставляя человеку сил на сам праздник.
"Зачастую полностью выдохнувшиеся люди компенсируют своё разочарование обилием праздничной пищи, а это непременно ведёт к перееданию. Именно по этой причине необходимо снизить значимость подготовки к предстоящему событию и чуть-чуть замедлиться в этой предновогодней суете", — рассказала Корнилова.
Она также рекомендовала не ставить перед собой цель сесть на диету после Нового года, так как в таком случае человек старается как можно больше съесть перед ограничениями. Значительно понизят шансы переедания небольшие тарелки для закусок и яркий свет, а стакан воды перед едой притупит чувство голода. Специалист добавила, что не стоит готовить слишком много блюд на новогодний стол, поскольку из-за страха, что еда испортится, человек попытается съесть как можно больше.
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