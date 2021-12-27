НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Нутрициолог Корнилова дала советы, как не переедать за новогодним столом

По её словам, важную роль играет отношение к самому празднику, который нередко вызывает стресс.

27 декабря, 09:22

© Pixabay

Новый год всё ближе, и многие хозяйки уже начали первые приготовления к украшению праздничного стола. В связи с этим специалист по здоровому питанию Елена Корнилова в беседе с "Вечерней Москвой" дала советы, как не переедать в новогодние праздники.

По словам нутрициолога, большинство людей уделяют Новому году чрезмерное внимание, из-за чего у них развивается стрессовое состояние. Оно, в свою очередь, тратит лишнюю энергию, не оставляя человеку сил на сам праздник.

Терапевт Романенко перечислила главные ошибки во время новогоднего застолья

Терапевт Романенко перечислила главные ошибки во время новогоднего застолья

"Зачастую полностью выдохнувшиеся люди компенсируют своё разочарование обилием праздничной пищи, а это непременно ведёт к перееданию. Именно по этой причине необходимо снизить значимость подготовки к предстоящему событию и чуть-чуть замедлиться в этой предновогодней суете", — рассказала Корнилова.

Она также рекомендовала не ставить перед собой цель сесть на диету после Нового года, так как в таком случае человек старается как можно больше съесть перед ограничениями. Значительно понизят шансы переедания небольшие тарелки для закусок и яркий свет, а стакан воды перед едой притупит чувство голода. Специалист добавила, что не стоит готовить слишком много блюд на новогодний стол, поскольку из-за страха, что еда испортится, человек попытается съесть как можно больше.

Ранее диетолог Маргарита Королёва назвала новогодние традиции, которые уже много лет вредят здоровью.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1