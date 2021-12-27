Нарколог Брюн раскрыл самые действенные средства против похмелья

После бурных новогодних праздников побороться с похмельем помогут кефир, некрепкий и несладкий чай, лёгкие белковые бульоны и капустный рассол, а вот опохмеляться алкоголем — плохая идея. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог столичного Департамента здравоохранения и Минздрава РФ Евгений Брюн.

"Если новогоднее похмелье не очень тяжёлое, то лучше ничего не делать до вечера 1 января. Но если не становится легче, то можно выпить кефир, некрепкий и несладкий чай. Помогут лёгкие белковые бульоны, холодец или нежирная яичница. Также рекомендую не огуречный, а именно капустный рассол — в нём есть вещество, защищающее печень", — поделился врач с агентством "Москва".

По словам врача, опохмеляться алкоголем категорически нельзя, поскольку это может только усугубить состояние. Кроме того, это вовсе не лечение, а новое опьянение, делающее ещё хуже. Облегчение, конечно, будет, но кратковременное, зато потом станет очень плохо. А если отравление алкоголем было тяжёлое, то нужно вызвать скорую помощь. Кстати, при сильном похмелье Брюн рекомендует также воздержаться от активного отдыха и провести первые сутки дома, так как алкоголь выходит из организма от трёх дней и более, предупредил эксперт.

"Не стоит лечить похмелье аспирином, потому что есть определённые ограничения. Например, если человек страдает язвенной болезнью желудка, то можно спровоцировать гастрит или даже кровотечение. Лучше купить в аптеке янтарную кислоту", — посоветовал нарколог.