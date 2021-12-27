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Нарколог Брюн раскрыл самые действенные средства против похмелья

При актуальном в новогодние праздники недуге поможет в том числе холодец и домоседство, а не новый бокал утреннего шампанского.

27 декабря, 08:55

Фото © Pexels

После бурных новогодних праздников побороться с похмельем помогут кефир, некрепкий и несладкий чай, лёгкие белковые бульоны и капустный рассол, а вот опохмеляться алкоголем — плохая идея. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог столичного Департамента здравоохранения и Минздрава РФ Евгений Брюн.

"Если новогоднее похмелье не очень тяжёлое, то лучше ничего не делать до вечера 1 января. Но если не становится легче, то можно выпить кефир, некрепкий и несладкий чай. Помогут лёгкие белковые бульоны, холодец или нежирная яичница. Также рекомендую не огуречный, а именно капустный рассол — в нём есть вещество, защищающее печень", — поделился врач с агентством "Москва".

По словам врача, опохмеляться алкоголем категорически нельзя, поскольку это может только усугубить состояние. Кроме того, это вовсе не лечение, а новое опьянение, делающее ещё хуже. Облегчение, конечно, будет, но кратковременное, зато потом станет очень плохо. А если отравление алкоголем было тяжёлое, то нужно вызвать скорую помощь. Кстати, при сильном похмелье Брюн рекомендует также воздержаться от активного отдыха и провести первые сутки дома, так как алкоголь выходит из организма от трёх дней и более, предупредил эксперт.

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"Не стоит лечить похмелье аспирином, потому что есть определённые ограничения. Например, если человек страдает язвенной болезнью желудка, то можно спровоцировать гастрит или даже кровотечение. Лучше купить в аптеке янтарную кислоту", — посоветовал нарколог.

Кстати, ранее Лайф рассказывал, что доктор Мясников назвал лучшее "средство" против похмелья. Он уверен, что никакой чудодейственной таблетки от этого неприятного состояния попросту нет.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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