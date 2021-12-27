Глава Ростуризма дала важный совет собирающимся на Новый год за границу соотечественникам

Глава Ростуризма Зарина Догузова обратилась к россиянам, которые запланировали поездки в новогодние выходные. Она отметила, что сегодня открыто как внутреннее авиасообщение, так и с несколькими десятками других стран, которые принимают российских туристов.

"Но вот о чём мы просим путешественников. Это, кстати, касается путешествий и по России, и за рубеж. Обязательно трезво оценивать ситуацию, ориентироваться на рекомендации Роспотребнадзора и Министерства иностранных дел", — сказала она в беседе с kp.ru.

По её словам, помимо соблюдения масочного режима и стандартных правил личной гигиены перед поездкой за границу необходимо оформить страховку, которая, как правило, включает в себя лечение от ковида. В противном случае услуги врачей в другой стране могут встать в круглую сумму, добавила Догузова.