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Глава Ростуризма дала важный совет собирающимся на Новый год за границу соотечественникам

Если коронавирус застанет врасплох, лечение в другой стране может обойтись в крупную сумму.

27 декабря, 08:34
<p>© Pexels</p>

© Pexels

Глава Ростуризма Зарина Догузова обратилась к россиянам, которые запланировали поездки в новогодние выходные. Она отметила, что сегодня открыто как внутреннее авиасообщение, так и с несколькими десятками других стран, которые принимают российских туристов.

"Но вот о чём мы просим путешественников. Это, кстати, касается путешествий и по России, и за рубеж. Обязательно трезво оценивать ситуацию, ориентироваться на рекомендации Роспотребнадзора и Министерства иностранных дел", — сказала она в беседе с kp.ru.

По её словам, помимо соблюдения масочного режима и стандартных правил личной гигиены перед поездкой за границу необходимо оформить страховку, которая, как правило, включает в себя лечение от ковида. В противном случае услуги врачей в другой стране могут встать в круглую сумму, добавила Догузова.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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