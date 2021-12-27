В России за сутки выявили 23 210 случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявлено 23 210 случаев коронавируса. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с пандемией.

Так, больше всего заражённых зарегистрировали в Москве — 2239 пациентов. Также среди антилидеров статистики остались Санкт-Петербург (1834) и Московская область (1616).

33 715 человек полностью выздоровели и выписались из больниц накануне. Скончалось же 937 пациентов, что стало минимумом с 8 октября. Также, как следует из сводки оперштаба, всего с начала пандемии в стране зафиксировали 10 415 230 случаев ковида.