В России за сутки выявили 23 210 случаев коронавируса
Кроме того, сообщается, что за день от болезни скончалось 937 человек, что стало минимумом с 8 октября.
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В России за минувшие сутки выявлено 23 210 случаев коронавируса. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с пандемией.
Так, больше всего заражённых зарегистрировали в Москве — 2239 пациентов. Также среди антилидеров статистики остались Санкт-Петербург (1834) и Московская область (1616).
33 715 человек полностью выздоровели и выписались из больниц накануне. Скончалось же 937 пациентов, что стало минимумом с 8 октября. Также, как следует из сводки оперштаба, всего с начала пандемии в стране зафиксировали 10 415 230 случаев ковида.
Напомним, темпы заболеваемости в России продолжают стремительно снижаться. Так, накануне оперштаб сообщал, что в стране за сутки выявили 23 721 случай ковида, что стало минимумом с 30 сентября.
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