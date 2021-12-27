Матвиенко: Для достижения коллективного иммунитета к ковиду нужна вакцинация 100% граждан
По словам спикера Совфеда, ситуация с распространением коронавируса на сегодняшний день стабильная, однако окончательно проблема ещё не разрешена.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко © Пресс-служба верхней палаты
Для достижения коллективного иммунитета к коронавирусу нужна стопроцентная вакцинация населения. Об этом заявила в понедельник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии верхней палаты. Она отметила, что ситуация с распространением ковида сегодня стабильная, однако окончательно проблема ещё не разрешена.
"Мы должны понимать, что пока ещё ковид мы не победили. Я хочу поблагодарить всех тех граждан, кто привился, проявил свою ответственность, и всё-таки обратиться с просьбой к тем, кто ещё этого не сделал. Мы должны достичь коллективного иммунитета, для этого нужна стопроцентная вакцинация наших граждан", — подчеркнула Матвиенко.
Напомним, что за минувшие сутки выявлено 23 210 случаев коронавируса. Больше всего заражённых зарегистрировали в Москве — 2239 пациентов. Также среди антилидеров статистики остались Санкт-Петербург (1834) и Московская область (1616).
Таким образом, темпы заболеваемости в России продолжают стремительно снижаться. Так, накануне оперштаб сообщал, что в стране за сутки выявили 23 721 случай ковида, что стало минимумом с 30 сентября.
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