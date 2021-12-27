Суд в Карелии увеличил тюремный срок историку Дмитриеву до 15 лет

Петрозаводский городской суд приговорил главу карельского отделения правозащитного центра "Мемориал"* Юрия Дмитриева по совокупности преступлений к 15 годам лишения свободы. Его признали виновным в изготовлении детской порнографии, развратных действиях и незаконном хранении части оружия, за которые ранее он был оправдан.

Напомним, в 2020 году Юрия Дмитриева признали виновным в деле о сексуальном насилии над приёмной дочерью и приговорили к 3,5 года колонии строгого режима. Тогда по статье о незаконном хранении оружия его оправдали, а также признали невиновным в изготовлении и распространении порнографии с участием маленькой девочки. Однако позже Верховный суд Карелии изменил этот приговор и увеличил историку наказание с 3,5 до 13 лет лишения свободы.