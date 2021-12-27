В Башкирии чиновники зачитали новогодний рэп и вызвали бурные обсуждения в Сети

Чиновники из Башкирии записали новогодний рэп © VK / Радий Хабиров

Как рассказать о своих успехах? В песне, уверены чиновники из Башкирии. Главы городов региона записали новогодний рэп. В нём они поделились достижениями родного края. Не забыли упомянуть об отремонтированных дорогах, победе в федеральных проектах, масштабных стройках, самом большом ледовом катке. Ролик разместил на своей странице глава Башкирии Радий Хабиров.

Он оценил творчество чиновников и отметил, что они не только умеют хорошо работать, но и обладают отличным чувством юмора. Текст песни получился действительно ярким. А некоторые строки уже ушли в народ. "Салават блестит, словно главная столица, и набережная шикарная, как в Ницце", — рассказывает в песне о своём городе мэр Игорь Миронов.

Видео вызвало бурные обсуждения в Сети и у жителей региона. Большинство оказалось в восторге от творчества чиновников. Впрочем, нашлись и скептики, куда без них. В комментариях под роликом некоторые пользователи песню похвалили, но посчитали её "показухой". "Плясуны хорошие, а дел никаких!" — написал один из юзеров. Вряд ли это расстроит авторов видео. А Радий Хабиров уже предложил и другим чиновникам подхватить эстафету.