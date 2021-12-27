Матвиенко высказалась о доработке законопроекта о ковид-сертификатах ко второму чтению
Спикер Совфеда сочла "абсолютно правильным", что документ повторно направили на согласование в регионы, верхнюю палату, а также в общественные и неправительственные организации.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко © Пресс-служба верхней палаты
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приветствует дополнительное обсуждение законопроекта о введении ковид-сертификатов. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам осенней сессии верхней палаты. По её словам, ко второму чтению документ может быть серьёзно доработан.
"Я полагаю, что поступили абсолютно правильно, что направили его ещё раз на согласование в субъекты Федерации, в Совет Федерации, в общественные, неправительственные организации. Полагаю, что этот закон, конечно же, ко второму чтению может быть серьёзно доработан", — сказала Матвиенко.
Что изменится в законопроекте о введении сертификатов по вакцинации в общественных местах ко второму чтению
Напомним, что 16 декабря Госдума в первом чтении приняла законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах. Документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке против CoViD-19, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медотвода от вакцинации.
А 21 декабря Госдума приняла во II чтении поправку, которой предусмотрена внесудебная блокировка сайтов по продаже поддельных сертификатов о вакцинации и результатов ПЦР-тестов.
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