Психолог Солдатенкова заподозрила психопатию у убийцы жены и детей в Красноярском крае
По словам специалиста, родственники часто не замечают, что у человека есть какие-то проблемы.
Погибшая в Канске семья © SHOT
Отец, который в Красноярском крае убил свою семью, мог иметь психопатическое расстройство. На этой почве чувства ревности и собственности, возникшие после ухода жены, могли стать спусковым крючком для мужчины, считает психолог Марина Солдатенкова.
"Любое чувство нормальный здравомыслящий человек может контролировать. Вместе с ревностью может приходить обида, злость и агрессия, но мы это умеем контролировать. А здесь человек не смог проконтролировать и совершил самое страшное, завершил разом все проблемы для себя. Здесь можно говорить о психопатии как минимум, а максимум — правоохранительные органы и судмедэкспертиза должны установить, в каком он был состоянии", — сказала Лайфу Солдатенкова.
Она добавила, что в российской психиатрии такой тип расстройства почти не признаётся и не лечится. Люди с психопатией редко обращаются за медицинской помощью, при этом родственники и соседи могут не замечать, что у человека есть какие-то проблемы.
Напомним, трагедия произошла в Канске Красноярского края. В одной из квартир нашли убитой семью из четырёх человек: 35-летняя женщина, её бывший муж и двое их детей — 7 и 11 лет. Следствие отрабатывает несколько версий, но одна из основных — убийство из ревности. Известно, что женщина не раз жаловалась соседям на агрессию экс-супруга. Ранее сообщалось, что тело мужчины рядом с убитой — это её новый сожитель, но информация позже была опровергнута правоохранителями.
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