Психолог Солдатенкова заподозрила психопатию у убийцы жены и детей в Красноярском крае

Отец, который в Красноярском крае убил свою семью, мог иметь психопатическое расстройство. На этой почве чувства ревности и собственности, возникшие после ухода жены, могли стать спусковым крючком для мужчины, считает психолог Марина Солдатенкова.

"Любое чувство нормальный здравомыслящий человек может контролировать. Вместе с ревностью может приходить обида, злость и агрессия, но мы это умеем контролировать. А здесь человек не смог проконтролировать и совершил самое страшное, завершил разом все проблемы для себя. Здесь можно говорить о психопатии как минимум, а максимум — правоохранительные органы и судмедэкспертиза должны установить, в каком он был состоянии", — сказала Лайфу Солдатенкова.

Она добавила, что в российской психиатрии такой тип расстройства почти не признаётся и не лечится. Люди с психопатией редко обращаются за медицинской помощью, при этом родственники и соседи могут не замечать, что у человека есть какие-то проблемы.