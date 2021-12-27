Убитая вместе с детьми в Красноярском крае женщина собиралась замуж
При этом Светлана не раз жаловалась своим знакомым на агрессию экс-супруга.
В Канске найдена убитой 35-летняя женщина, двое её детей и бывший супруг © kp.ru
Женщина, найденная убитой вместе с двумя своими детьми в городе Канске Красноярского края, по словам знакомых, собиралась замуж. Согласно предварительной версии, бывший муж был против её новых отношений и из ревности совершил преступление. Его тело найдено рядом с убитой. Мужчина мог покончить с собой.
"Она сбежала от него с детьми в один прекрасный момент, видеться им не разрешала после всего. Он её раньше бил сильно, она долго терпела. Детей, насколько знаю, сильно не трогал, но им тоже перепадало. У Светланы резко всё хорошо стало, ожила она, счастливая ходила. Я слышала, что даже вроде замуж вышла или собиралась", — рассказала соседка погибшей Светланы в беседе с kp.ru.
Напомним, трагедия произошла в Канске Красноярского края. В одной из квартир нашли убитой семью из четырёх человек: 35-летняя женщина, её бывший муж и двое их детей — 7 и 11 лет. Следствие отрабатывает несколько версий, но одна из основных — убийство из ревности. Известно, что женщина не раз жаловалась соседям на агрессию экс-супруга. Ранее сообщалось, что тело мужчины рядом с убитой — это её новый сожитель, но информация позже была опровергнута правоохранителями.
Комментариев: 0