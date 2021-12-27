В России за 2021 год от пожаров пострадало более 10 млн гектаров леса
В некоторых регионах страны из-за рисков для безопасности людей приходилось вводить режим ЧП.
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В России за 2021 год от лесных пожаров пострадало более десяти миллионов гектаров, причиной многих из них стали сложные погодные условия. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.
"Ещё один важный вопрос для целого ряда регионов — это борьба с лесными пожарами. В текущем году их было немало, в том числе из-за сложных погодных условий. Всего от огня пострадало более десяти миллионов гектаров леса. В некоторых районах из-за рисков для безопасности людей приходилось вводить режим чрезвычайной ситуации", — напомнил Мишустин.
А в Амазонии уровень гибели лесов за 2021 год достиг максимума за 15 лет. Экологи полагают, что власти Бразилии могли специально скрыть эту информацию перед конференцией ООН по климату в Глазго.
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