В России за 2021 год от пожаров пострадало более 10 млн гектаров леса

В России за 2021 год от лесных пожаров пострадало более десяти миллионов гектаров, причиной многих из них стали сложные погодные условия. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

"Ещё один важный вопрос для целого ряда регионов — это борьба с лесными пожарами. В текущем году их было немало, в том числе из-за сложных погодных условий. Всего от огня пострадало более десяти миллионов гектаров леса. В некоторых районах из-за рисков для безопасности людей приходилось вводить режим чрезвычайной ситуации", — напомнил Мишустин.