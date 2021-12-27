Экономист Вьюгин объяснил планы ЦБ начать контролировать все денежные переводы россиян
Все "серые" транcакции словить не удастся, но это может повысить возможность отслеживать такие операции, считает специалист.
Фото © Pexels
Профессор ВШЭ, председатель наблюдательного совета Московской биржи Олег Вьюгин пояснил в беседе с Лайфом, почему Центробанк (ЦБ) хочет контролировать все денежные переводы между гражданами с января 2022 года, отметив, что это поможет контролировать криптообменники и нелегальное предпринимательство.
По словам Олега Вьюгина, данная мера — это некая дополнительная информация для того, чтобы попытаться контролировать работу онлайн-казино, криптообменников и "серого" предпринимательства.
"Имеется в виду, что ЦБ будет собирать огромный массив информации переводов и, видимо, с помощью каких-либо методов — возможно, благодаря искусственному интеллекту — будет отлавливать трансакции, которые могут быть похожи на онлайн-казино, например. Однозначно прям все такие переводы словить не удастся, но как инструмент это может повысить возможность ЦБ такие операции отслеживать", — считает собеседник Лайфа.
Ранее Центробанк предложил ввести обязательную сумму возврата при краже со счетов россиян. Согласно проведённым исследованиям, в 2020 году мошенники похищали у россиян в среднем 13,9 тысячи рублей за один раз.
Комментариев: 0