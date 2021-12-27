Метеоролог Тишковец рассказал, какая погода ожидает москвичей в новогоднюю ночь

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал в "Инстаграме" о погоде в Москве в новогоднюю ночь. По его прогнозам, жителей и гостей столицы ожидает еврозима скандинавского типа с мягким температурным фоном и глубокими сугробами.

Метеоролог отметил, что столичный регион окажется под влиянием тёплого атмосферного фронта. В ночь с 31 декабря на 1 января будет облачно, ожидаются осадки в виде слабого снега, а также будет дуть ветер со скоростью 4–9 метров в секунду. При этом столбики термометров в Москве покажут 3–6 градусов ниже нуля, а по области — минус 2–7 градусов, что на пять делений теплее положенного. Атмосферное давление упадёт до 741 миллиметра ртутного столба, а высота снежного покрова составит 25–28 сантиметров.

Синоптик отметил, что ожидаемая в Москве погода соответствует комфортному морскому климату таких североевропейских столиц, как Осло, Хельсинки или Стокгольм. Он также охарактеризовал её как "еврозима скандинавского типа с мягким температурным фоном и глубокими сугробами".