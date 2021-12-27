НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

ЦБ разъяснил планы начать сбор данных у банков о денежных переводах россиян

В регуляторе отметили, что речь идёт об операциях с огромными суммами за считаные часы в адрес одних и тех же получателей.

27 декабря, 09:17

Фото © Flickr.com / Фотобанк Moscow-Live

Центральный банк России не собирается вводить новую отчётность для кредитных организаций, чтобы контролировать все финансовые операции физических лиц. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Проводимая Банком России и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием оформленных на подставных физических лиц платёжных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка для расчётов с российскими гражданами", — пояснил регулятор.

В ЦБ отметили также, что эта работа не затронет субъекты малого бизнеса. Регулятор уточнил, что намеревается собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p-платежам, исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров. Речь идёт о злоупотреблениях — переводе огромных сумм за считаные часы в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчёты граждан или малого бизнеса, а очевидная попытка проведения нелегальных операций.

Путин оценил работу правительства и Центробанка в пандемию

Путин оценил работу правительства и Центробанка в пандемию

Ранее РБК сообщал, что ЦБ начнёт контролировать все денежные переводы между гражданами с января 2022 года. По словам экспертов, эта информация нужна регулятору для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и серым предпринимательством.

Центробанк предложил ввести обязательную сумму возврата при краже со счетов россиян

Центробанк предложил ввести обязательную сумму возврата при краже со счетов россиян

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1