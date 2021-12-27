ЦБ разъяснил планы начать сбор данных у банков о денежных переводах россиян

Центральный банк России не собирается вводить новую отчётность для кредитных организаций, чтобы контролировать все финансовые операции физических лиц. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Проводимая Банком России и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием оформленных на подставных физических лиц платёжных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка для расчётов с российскими гражданами", — пояснил регулятор.

В ЦБ отметили также, что эта работа не затронет субъекты малого бизнеса. Регулятор уточнил, что намеревается собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p-платежам, исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров. Речь идёт о злоупотреблениях — переводе огромных сумм за считаные часы в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчёты граждан или малого бизнеса, а очевидная попытка проведения нелегальных операций.