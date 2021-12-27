В Москве водители начали получать штрафы за стояние в пробке

В Москве водители начали получать штрафы за остановку в пробке. Об этом пишет Autonews.

Отмечается, что штрафы приходят на основании фотофиксации с камер, установленных на дорогах. Так, один из автовладельцев получил соответствующее уведомление вместе с фотографией, где он стоит в заторе. После проверки в Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) отменили решение, а в отношении ответственного сотрудника организовали служебное расследование.

Вместе с тем об аналогичных случаях начали сообщать и в соцсетях. Однако в МАДИ подчеркнули, что стараются оперативно реагировать на обращения и аннулировать штрафы.