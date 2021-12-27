В Москве водители начали получать штрафы за стояние в пробке
В административной дорожной инспекции столицы ошибку признали и сообщили, что подобные случаи будут аннулированы.
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В Москве водители начали получать штрафы за остановку в пробке. Об этом пишет Autonews.
Отмечается, что штрафы приходят на основании фотофиксации с камер, установленных на дорогах. Так, один из автовладельцев получил соответствующее уведомление вместе с фотографией, где он стоит в заторе. После проверки в Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) отменили решение, а в отношении ответственного сотрудника организовали служебное расследование.
Вместе с тем об аналогичных случаях начали сообщать и в соцсетях. Однако в МАДИ подчеркнули, что стараются оперативно реагировать на обращения и аннулировать штрафы.
Ранее московская Госавтоинспекция в преддверии новогодних праздников напомнила автомобилистам о серьёзных наказаниях за езду в нетрезвом виде и другие распространённые грубые нарушения.
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