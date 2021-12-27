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В Петербурге школьник попал в больницу после плотного обеда у бабушки

По словам врачей, у него произошёл разрыв сигмовидной кишки, состояние ребёнка оценивается как тяжёлое.

27 декабря, 09:30
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Санкт-Петербурге 14-летнего школьника доставили в больницу в тяжёлом состоянии. У восьмиклассника диагностировали разрыв внутренних органов. Выяснилось, что мальчика госпитализировали из-за того, что он слишком плотно поел в гостях у бабушки.

"26 декабря около 12:00 подросток пожаловался своей бабушке на боли в брюшной полости после переедания. Бабушка позвонила матери школьника, и та сама отвезла ребёнка в больницу, откуда на скорой помощи его с острым перитонитом экстренно переправили в педиатрический институт", сообщает kp.ru со ссылкой на источник.

По словам врачей, у подростка произошёл разрыв сигмовидной кишки. Сейчас инцидентом занимается отдел по делам несовершеннолетних. Семья раньше не попадала в поле зрения правоохранительных органов. Мать пострадавшего ребёнка работает директором коммерческой фирмы, отчим — водителем скорой помощи.

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Ранее в Москве подросток погиб, врезавшись в дерево при катании на тюбинге. 15-летний парень спускался по необорудованному склону. Прокуратура обратилась к гражданам и напомнила, что катания на тюбингах и ледянках в местах, не предназначенных для этого, могут быть очень опасными.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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