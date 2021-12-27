Замглавы МИД Рябков: Предложения РФ по безопасности услышали в Вашингтоне, Киеве и НАТО

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предложения Москвы по гарантиям безопасности были услышаны в США, на Украине и в столицах стран НАТО. Об этом он рассказал в беседе с журналом "Международная жизнь".

"Сейчас мы настаиваем на получении правовых, юридически обязывающих гарантий безопасности, как об этом было заявлено президентом [Владимиром Путиным] неоднократно... Президента услышали все — и у нас, и за границей, в Вашингтоне, в Киеве, в натовских столицах — где угодно", — заявил дипломат.