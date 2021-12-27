Замглавы МИД Рябков: Предложения РФ по безопасности услышали в Вашингтоне, Киеве и НАТО
Он напомнил, что Путин неоднократно заявлял о необходимости получения правовых, юридически обязывающих гарантий.
Заместитель министра иностранных дел РФ Рябков. Фото © ТАСС / Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предложения Москвы по гарантиям безопасности были услышаны в США, на Украине и в столицах стран НАТО. Об этом он рассказал в беседе с журналом "Международная жизнь".
"Сейчас мы настаиваем на получении правовых, юридически обязывающих гарантий безопасности, как об этом было заявлено президентом [Владимиром Путиным] неоднократно... Президента услышали все — и у нас, и за границей, в Вашингтоне, в Киеве, в натовских столицах — где угодно", — заявил дипломат.
Рябков подчеркнул, что предложения Москвы являются чистыми стремлениями к миру в Европе, в них не следует выискивать "надуманного и избыточного". Россия выступает против эскалации, но не намерена мириться с происходящим со стороны НАТО, пояснил он. Замглавы МИД призвал Соединённые Штаты заняться вопросом гарантий безопасности "здесь и сейчас" — больше уже нельзя откладывать.
Напомним, Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности в ходе встречи в МИД России 15 декабря. Во внешнеполитическом ведомстве надеются, что на основе этих документов США "в самое ближайшее время вступят в серьёзные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу". В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Кроме того, Россия предложила НАТО отказаться от размещения дополнительных вооружений в Европе.
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