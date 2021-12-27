Лавров: Переговоры с США по гарантиям безопасности состоятся после новогодних каникул
Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг предложил Москве провести заседание Совета Россия – НАТО 12 января.
Глава МИД России Сергей Лавров © VK / МИД России
Основная часть переговоров России и США по вопросам гарантий безопасности состоится по окончании новогодних праздников. Об этом рассказал глава российского МИД Сергей Лавров.
"С Соединёнными Штатами мы будем проводить основной раунд переговоров [по вопросам безопасности], который состоится сразу по завершении новогодних каникул", — сказал Лавров в интервью журналисту Владимиру Соловьёву.
Напомним, что 15 декабря Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. В одном из пунктов документа Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. В результате генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России созвать заседание Совета Россия – НАТО 12 января.
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