Лавров: Переговоры с США по гарантиям безопасности состоятся после новогодних каникул

Основная часть переговоров России и США по вопросам гарантий безопасности состоится по окончании новогодних праздников. Об этом рассказал глава российского МИД Сергей Лавров.

"С Соединёнными Штатами мы будем проводить основной раунд переговоров [по вопросам безопасности], который состоится сразу по завершении новогодних каникул", — сказал Лавров в интервью журналисту Владимиру Соловьёву.