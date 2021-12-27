Лавров исключил вероятность вступления России в НАТО
По его словам, Запад не хочет иметь каких-либо мало-мальски сопоставимых по влиянию соперников на международной арене.
Глава МИД России Сергей Лавров © VK / МИД России
Членство России в НАТО на сегодняшний день исключено, поскольку Запад не желает иметь сопоставимых по влиянию соперников на международной арене. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Я такую ситуацию не вижу, потому что весь процесс вертится не вокруг НАТО или Евросоюза, он вертится вокруг того, что Запад не хочет иметь каких-либо мало-мальски сопоставимых по влиянию соперников на международной арене", — сказал Лавров в интервью журналисту Владимиру Соловьёву.
При этом глава российского внешнеполитического ведомства по той же причине исключил возможность вступления России в альянс на равных и партнёрских условиях.
Ранее президент России Владимир Путин объяснил, что проект договора с НАТО о гарантиях безопасности, который Москва передала Вашингтону, необходим, поскольку Североатлантический альянс не оставил РФ выбора.
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