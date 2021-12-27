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Песков: Детали переговоров России с НАТО дорабатываются по дипканалам

Кроме того, представитель Кремля призвал дождаться позиции, которую Запад сформирует в ответ на предложения Москвы.

27 декабря, 09:58

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © kremlin.ru (CC BY 4.0)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о том, что Североатлантический альянс предложил Москве созвать заседание Совета Россия — НАТО 12 января. Он назвал такие контакты важными, но отметил, что детали переговоров пока дорабатываются.

"Это очень важный трек переговоров. Безусловно, в двух проектах — проекте договора и проекте соглашения — которые были переданы сначала американской стороне, а потом в целый ряд европейских столиц, действительно, содержится инициатива России, связанная с Североатлантическим альянсом. Конечно, есть смысл, помимо трека двусторонних российско-американских переговоров на этот счёт, также задействовать и направление переговоров между Россией и НАТО", — отметил представитель Кремля.

Он также добавил, что детали этих "важных и весьма ответственных" переговоров дорабатываются по дипломатическим каналам. Кроме того, Песков призвал дождаться позиции, которую Запад сформирует в ответ на предложения Москвы.

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Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России созвать заседание Совета Россия – НАТО 12 января. МИД РФ, в свою очередь, подтвердил получение предложения Североатлантического альянса. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что основная часть переговоров состоится по окончании новогодних праздников.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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