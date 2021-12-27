Песков: Детали переговоров России с НАТО дорабатываются по дипканалам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о том, что Североатлантический альянс предложил Москве созвать заседание Совета Россия — НАТО 12 января. Он назвал такие контакты важными, но отметил, что детали переговоров пока дорабатываются.

"Это очень важный трек переговоров. Безусловно, в двух проектах — проекте договора и проекте соглашения — которые были переданы сначала американской стороне, а потом в целый ряд европейских столиц, действительно, содержится инициатива России, связанная с Североатлантическим альянсом. Конечно, есть смысл, помимо трека двусторонних российско-американских переговоров на этот счёт, также задействовать и направление переговоров между Россией и НАТО", — отметил представитель Кремля.