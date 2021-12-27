Песков: Детали переговоров России с НАТО дорабатываются по дипканалам
Кроме того, представитель Кремля призвал дождаться позиции, которую Запад сформирует в ответ на предложения Москвы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © kremlin.ru (CC BY 4.0)
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о том, что Североатлантический альянс предложил Москве созвать заседание Совета Россия — НАТО 12 января. Он назвал такие контакты важными, но отметил, что детали переговоров пока дорабатываются.
"Это очень важный трек переговоров. Безусловно, в двух проектах — проекте договора и проекте соглашения — которые были переданы сначала американской стороне, а потом в целый ряд европейских столиц, действительно, содержится инициатива России, связанная с Североатлантическим альянсом. Конечно, есть смысл, помимо трека двусторонних российско-американских переговоров на этот счёт, также задействовать и направление переговоров между Россией и НАТО", — отметил представитель Кремля.
Он также добавил, что детали этих "важных и весьма ответственных" переговоров дорабатываются по дипломатическим каналам. Кроме того, Песков призвал дождаться позиции, которую Запад сформирует в ответ на предложения Москвы.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России созвать заседание Совета Россия – НАТО 12 января. МИД РФ, в свою очередь, подтвердил получение предложения Североатлантического альянса. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что основная часть переговоров состоится по окончании новогодних праздников.
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