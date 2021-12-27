Тренер Алексей Мишин в беседе с РИА "Новости" обратился к своей ученице — Елизавете Туктамышевой — и отметил, что та ещё не сказала своего последнего слова.

"Лиза, ты радость и боль моего сердца. Горжусь тобой! Я буду с тобой идти до конца. Я уверен, что ты ещё не сказала своего последнего слова", — заявил Мишин.