"Радость и боль моего сердца": Тренер Мишин заявил, что Туктамышева ещё не сказала своего последнего слова
На прошедшем в Санкт-Петербурге чемпионате России она заняла седьмое место и стала запасной в составе сборной страны на чемпионат Европы.
Елизавета Туктамышева. Фото © Getty Images
Тренер Алексей Мишин в беседе с РИА "Новости" обратился к своей ученице — Елизавете Туктамышевой — и отметил, что та ещё не сказала своего последнего слова.
"Лиза, ты радость и боль моего сердца. Горжусь тобой! Я буду с тобой идти до конца. Я уверен, что ты ещё не сказала своего последнего слова", — заявил Мишин.
"Самый великий прокат в истории": Как наши фигуристки показали высший класс на чемпионате России в Петербурге
Добавим, что по итогам чемпионата России, где Туктамышева заняла лишь седьмое место, она стала запасной на чемпионат Европы, который пройдёт в январе в Таллине.
Фигурное катание. Интересное по теме
"Против неё ничего сделать невозможно": Эксперт назвал фигуристку Валиеву главным фаворитом Олимпиады после чемпионата России
сегодня в 09:59
"Она выросла": Американский журналист заявил, что фигуристка Медведева стала новой Тарасовой
сегодня в 08:59
Фигуристки Медведева и Загитова выступили с показательными номерами на чемпионате России
вчера в 14:14
Комментариев: 0