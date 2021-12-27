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"Радость и боль моего сердца": Тренер Мишин заявил, что Туктамышева ещё не сказала своего последнего слова

На прошедшем в Санкт-Петербурге чемпионате России она заняла седьмое место и стала запасной в составе сборной страны на чемпионат Европы.

27 декабря, 10:00

Елизавета Туктамышева. Фото © Getty Images

Тренер Алексей Мишин в беседе с РИА "Новости" обратился к своей ученице — Елизавете Туктамышевой — и отметил, что та ещё не сказала своего последнего слова.

"Лиза, ты радость и боль моего сердца. Горжусь тобой! Я буду с тобой идти до конца. Я уверен, что ты ещё не сказала своего последнего слова", — заявил Мишин.

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Добавим, что по итогам чемпионата России, где Туктамышева заняла лишь седьмое место, она стала запасной на чемпионат Европы, который пройдёт в январе в Таллине.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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