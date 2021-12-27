Лавров заявил о параличе ВТО

"Она (ВТО. — Прим. Лайфа) сейчас находится в параличе в значительной степени, потому что орган по урегулированию споров до недавнего времени <…> был недееспособным и нерабочим", — сообщил Лавров в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьёву для YouTube-канала "Соловьёв Live".

Ранее в США обвинили Россию в нарушении принципов ВТО из-за импортозамещения. В Вашингтоне считают, что действия Москвы ставят американских рабочих и предпринимателей в экономически менее выгодные условия, а также лишают возможности честной конкуренции. Сенатор Анатолий Широков назвал обвинения США смешными, подчеркнув, что многочисленные санкции, которые наложены на РФ США, являются не чем иным, как, собственно, нарушением любых принципов ВТО. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также не согласился с обвинениями Вашингтона, отметив, что Россия "ничего не нарушает в этой области".