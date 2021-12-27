Лавров заявил о параличе ВТО
Ранее ЕС подал в организацию на Россию жалобу из-за импортозамещения.
Глава МИД РФ Сергей Лавров © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что деятельность Всемирной торговой организации (ВТО) парализована из-за того, что не работает её орган по разрешению споров.
"Она (ВТО. — Прим. Лайфа) сейчас находится в параличе в значительной степени, потому что орган по урегулированию споров до недавнего времени <…> был недееспособным и нерабочим", — сообщил Лавров в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьёву для YouTube-канала "Соловьёв Live".
Напомним, ранее стало известно, что ЕС подал на Россию жалобу в ВТО, оценив свои потери из-за импортозамещения в €290 млрд. Минэкономразвития РФ пояснило, что Евросоюз не требует от РФ эту сумму, а хочет добиться отмены или модификации ряда мер, которые кажутся Брюсселю нарушающими правила ВТО.
Ранее в США обвинили Россию в нарушении принципов ВТО из-за импортозамещения. В Вашингтоне считают, что действия Москвы ставят американских рабочих и предпринимателей в экономически менее выгодные условия, а также лишают возможности честной конкуренции. Сенатор Анатолий Широков назвал обвинения США смешными, подчеркнув, что многочисленные санкции, которые наложены на РФ США, являются не чем иным, как, собственно, нарушением любых принципов ВТО. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также не согласился с обвинениями Вашингтона, отметив, что Россия "ничего не нарушает в этой области".
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