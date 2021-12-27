Лавров: Россия сомневается, что требование нерасширения НАТО на восток не будет "замотано"
Это одна из ключевых тем предстоящих переговоров по гарантиям безопасности, которые начнутся после новогодних праздников.
Министр иностранных дел Сергей Лавров © kremlin.ru (CC BY 4.0)
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сильно сомневается в том, что её требование о нерасширении НАТО на восток не будет проигнорировано. Об этом он сказал в интервью журналисту Владимиру Соловьёву.
"У нас серьёзные сомнения по поводу того, что главное в наших предложениях, а именно безусловное требование нерасширения НАТО на восток, не будет замотано", — сказал он.
Напомним, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности 15 декабря. В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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