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Лавров: Россия сомневается, что требование нерасширения НАТО на восток не будет "замотано"

Это одна из ключевых тем предстоящих переговоров по гарантиям безопасности, которые начнутся после новогодних праздников.

27 декабря, 10:14
<p>Министр иностранных дел Сергей Лавров © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67123/photos/67006" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru (CC BY 4.0)</a></p>

Министр иностранных дел Сергей Лавров © kremlin.ru (CC BY 4.0)

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сильно сомневается в том, что её требование о нерасширении НАТО на восток не будет проигнорировано. Об этом он сказал в интервью журналисту Владимиру Соловьёву.

"У нас серьёзные сомнения по поводу того, что главное в наших предложениях, а именно безусловное требование нерасширения НАТО на восток, не будет замотано", — сказал он.

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Напомним, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности 15 декабря. В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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