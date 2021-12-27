К полыхающему на Киевском шоссе бензовозу выехал пожарный бронещит
Движение в обе стороны перекрыто, попытки охладить резервуар не увенчались успехом.
© LIFE
На Киевском шоссе в Москве горит бензовоз. © LIFE
Бензовоз, который вспыхнул на Киевском шоссе в Новой Москве, по-прежнему не могут потушить. Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, попытки ликвидировать горение предпринимаются уже полтора часа.
Отмечается, что к месту ЧП направили пожарный бронещит. Вместе с тем горящую цистерну пытались охладить, однако попытки не увенчались успехом. Сейчас опасная часть шоссе перекрыта полицейскими.
Как сообщал Лайф, инцидент произошёл на 34-м километре Киевского шоссе, существует угроза взрыва. Из-за перекрытой дороги были изменены маршруты нескольких автобусов.
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