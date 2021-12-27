К полыхающему на Киевском шоссе бензовозу выехал пожарный бронещит

На Киевском шоссе в Москве горит бензовоз. © LIFE

Бензовоз, который вспыхнул на Киевском шоссе в Новой Москве, по-прежнему не могут потушить. Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, попытки ликвидировать горение предпринимаются уже полтора часа.

Отмечается, что к месту ЧП направили пожарный бронещит. Вместе с тем горящую цистерну пытались охладить, однако попытки не увенчались успехом. Сейчас опасная часть шоссе перекрыта полицейскими.