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К полыхающему на Киевском шоссе бензовозу выехал пожарный бронещит

Движение в обе стороны перекрыто, попытки охладить резервуар не увенчались успехом.

27 декабря, 11:05

© LIFE

На Киевском шоссе в Москве горит бензовоз. © LIFE

Бензовоз, который вспыхнул на Киевском шоссе в Новой Москве, по-прежнему не могут потушить. Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, попытки ликвидировать горение предпринимаются уже полтора часа.

Отмечается, что к месту ЧП направили пожарный бронещит. Вместе с тем горящую цистерну пытались охладить, однако попытки не увенчались успехом. Сейчас опасная часть шоссе перекрыта полицейскими.

Как сообщал Лайф, инцидент произошёл на 34-м километре Киевского шоссе, существует угроза взрыва. Из-за перекрытой дороги были изменены маршруты нескольких автобусов.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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