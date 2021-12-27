На Киевском шоссе в Москве загорелся бензовоз. © vk.com / "Новая Москва. ТиНАО. Форум Новой Москвы"

Бензовоз, перевозивший пропан, загорелся на 34-м километре Киевского шоссе в Москве. Пока потушить цистерну не получается. Об этом сообщает источник Лайфа.

Участок на Киевском шоссе перекрыли в обе стороны, так как есть угроза взрыва.

"Маршруты автобусов (304, 304к, 309, 490, 1001, 1002, 1031, 304к) временно изменены — они объезжают перекрытый участок через Боровское шоссе. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей", — говорится в сообщении столичного Дептранса.