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На Киевском шоссе в Москве загорелся бензовоз

Участок трассы перекрыли в обе стороны, так как есть угроза взрыва.

27 декабря, 10:19

На Киевском шоссе в Москве загорелся бензовоз. © vk.com / "Новая Москва. ТиНАО. Форум Новой Москвы"

Бензовоз, перевозивший пропан, загорелся на 34-м километре Киевского шоссе в Москве. Пока потушить цистерну не получается. Об этом сообщает источник Лайфа.

Участок на Киевском шоссе перекрыли в обе стороны, так как есть угроза взрыва.

"Маршруты автобусов (304, 304к, 309, 490, 1001, 1002, 1031, 304к) временно изменены — они объезжают перекрытый участок через Боровское шоссе. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей", — говорится в сообщении столичного Дептранса.

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А ранее в Таганроге автобус с 40 пассажирами загорелся после падения дерева на контактную сеть. В результате пострадал один человек.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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