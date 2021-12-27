Лавров заявил, что Россия не будет унижаться и просить Запад снять санкции

Россия не намерена унижаться перед Западом, прося снять незаконные односторонние санкции. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы никого никогда не просили, чтобы с нас сняли санкции. Мы даже не будем унижаться ни перед кем", — сказал Лавров в интервью журналисту Владимиру Соловьёву.

При этом глава российского МИД подчеркнул, что в случае усиления рестрикций Москва найдёт чем ответить, хоть и надеется на благоразумие иностранных партнёров.