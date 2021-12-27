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Лавров заявил, что Россия не будет унижаться и просить Запад снять санкции

При этом он отметил, что в случае усиления рестрикций Москва найдёт чем ответить.

27 декабря, 10:17
<p>Глава МИД России Сергей Лавров © VK / <a href="https://vk.com/mid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России</a></p>

Глава МИД России Сергей Лавров © VK / МИД России

Россия не намерена унижаться перед Западом, прося снять незаконные односторонние санкции. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы никого никогда не просили, чтобы с нас сняли санкции. Мы даже не будем унижаться ни перед кем", сказал Лавров в интервью журналисту Владимиру Соловьёву.

При этом глава российского МИД подчеркнул, что в случае усиления рестрикций Москва найдёт чем ответить, хоть и надеется на благоразумие иностранных партнёров.

Как уже сообщал Лайф, вице-президент США Камала Харрис пообещала России "самые жёсткие, невиданные" санкции из-за Украины. По её словам, Вашингтон "ясно даёт понять, что РФ не следует посягать на суверенитет" Незалежной.

Песков ответил на угрозы Камалы Харрис ввести "невиданные" санкции против России

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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