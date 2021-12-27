Лавров заявил, что Россия не будет унижаться и просить Запад снять санкции
При этом он отметил, что в случае усиления рестрикций Москва найдёт чем ответить.
Глава МИД России Сергей Лавров © VK / МИД России
Россия не намерена унижаться перед Западом, прося снять незаконные односторонние санкции. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы никого никогда не просили, чтобы с нас сняли санкции. Мы даже не будем унижаться ни перед кем", — сказал Лавров в интервью журналисту Владимиру Соловьёву.
При этом глава российского МИД подчеркнул, что в случае усиления рестрикций Москва найдёт чем ответить, хоть и надеется на благоразумие иностранных партнёров.
Как уже сообщал Лайф, вице-президент США Камала Харрис пообещала России "самые жёсткие, невиданные" санкции из-за Украины. По её словам, Вашингтон "ясно даёт понять, что РФ не следует посягать на суверенитет" Незалежной.
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