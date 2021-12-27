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Замначальника УМВД в Ленобласти задержали пьяным за рулём BMW

38-летний подполковник был в этот момент не на службе, одет в гражданское.

27 декабря, 10:50
<p>Фото ©<a href="https://t.me/shot_shot/32959" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> SHOT</a></p>

Фото © SHOT

Во Всеволожске Ленинградской области полиция остановила автомобиль BMW X6, за рулём которого находился замначальника УМВД Сергей Серебряков. При проверке алкотестер показал 0,189 мг/л, сообщает SHOT.

В отношении 38-летнего подполковника полиции составлен протокол. Начата служебная проверка. Известно, что офицер в момент задержания находился не при исполнении, был в гражданском.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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