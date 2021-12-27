Замначальника УМВД в Ленобласти задержали пьяным за рулём BMW

Во Всеволожске Ленинградской области полиция остановила автомобиль BMW X6, за рулём которого находился замначальника УМВД Сергей Серебряков. При проверке алкотестер показал 0,189 мг/л, сообщает SHOT.

В отношении 38-летнего подполковника полиции составлен протокол. Начата служебная проверка. Известно, что офицер в момент задержания находился не при исполнении, был в гражданском.