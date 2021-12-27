Матвиенко опровергла слухи о планах России по возрождению СССР

Она подчеркнула, что сейчас страна хочет развивать взаимовыгодное сотрудничество с союзными государствами.

Российская сторона никогда не демонстрировала "каких-то имперских амбиций", у неё нет планов по возрождению СССР, заявила в ходе пресс-конференции спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Даже если кто-то захотел, это невозможно, во-первых. Во-вторых, всё, поезд ушёл. Сейчас надо на новой основе, на новой почве развивать взаимовыгодное сотрудничество. Нет у нас таких планов, мы будем жить в мире, согласии, любви и дружбе с нашими соседями, братьями со всех наших союзных государств", — подчеркнула она.