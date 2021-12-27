Матвиенко опровергла слухи о планах России по возрождению СССР
Валентина Матвиенко © Kremlin.ru
Она подчеркнула, что сейчас страна хочет развивать взаимовыгодное сотрудничество с союзными государствами.
Российская сторона никогда не демонстрировала "каких-то имперских амбиций", у неё нет планов по возрождению СССР, заявила в ходе пресс-конференции спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Даже если кто-то захотел, это невозможно, во-первых. Во-вторых, всё, поезд ушёл. Сейчас надо на новой основе, на новой почве развивать взаимовыгодное сотрудничество. Нет у нас таких планов, мы будем жить в мире, согласии, любви и дружбе с нашими соседями, братьями со всех наших союзных государств", — подчеркнула она.
Ранее первый президент СССР Михаил Горбачёв рассказал, как можно было спасти СССР от развала. Оптимальным вариантом могло стать создание Союза Суверенных Государств, где республики наделялись бы даже правом самостоятельно становиться членами ООН.