СК показал место убийства семьи из четырёх человек в Красноярском крае

Следственный комитет РФ показал кадры из квартиры, где ранее обнаружили тела четырёх членов семьи — двух детей, а также их матери и отца.

"По предварительным данным, в квартире обнаружены тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги и их 11-летнего сына и 7-летней дочери", — говорится в сообщении ведомства.