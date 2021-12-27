СК показал место убийства семьи из четырёх человек в Красноярском крае
По приоритетной версии следователей, на преступление пошёл глава семейства.
© Youtube / Следственный комитет Российской Федерации
Следственный комитет РФ показал кадры из квартиры, где ранее обнаружили тела четырёх членов семьи — двух детей, а также их матери и отца.
"По предварительным данным, в квартире обнаружены тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги и их 11-летнего сына и 7-летней дочери", — говорится в сообщении ведомства.
В СК добавили, что, по одной из рабочих версий, убийство мог совершить глава семейства, который накануне пришёл навестить детей. Сам он не жил с семьёй, поскольку между ним и супругой шёл бракоразводный процесс.
Напомним, что убитая вместе с детьми женщина в скором времени собиралась замуж и при этом жаловалась, что нынешний супруг поднимал на неё руку. В беседе с Лайфом психолог заподозрила у мужчины психопатию на почве ревности и чувства собственности.
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