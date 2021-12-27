Глава Ростуризма Догузова рассказала Лайфу, как встретит Новый год. © LIFE

Глава Ростуризма Зарина Догузова поделилась планами на новогоднюю ночь. Она собирается провести её в Москве в кругу родных.

"Ко мне в гости из Осетии приедут мама с папой и, конечно же, сестра с братом присоединятся, поэтому в таком семейном кругу будем отмечать наш самый любимый праздник — Новый год. Сами будем готовить. <...> Куда же без осетинских пирогов, я больше всего люблю с сыром", — рассказала Догузова Лайфу.

А после Нового года глава Ростуризма вместе с семьёй отправится в путешествие по Золотому кольцу. Догузова выразила надежду, что в этом году сможет добраться до Суздаля. Как она призналась, для неё этот город — особенный, так как там царит сказочная атмосфера.

"Хочу поздравить с наступающим Новым годом и пожелать здоровья, любви, тепла и посоветовать не бояться загадывать самые смелые желания", — заключила она.