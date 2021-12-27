Суд до 7 апреля продлил арест Ивану Сафронову по делу о госизмене
В ноябре 2021 года стало известно, что расследование дела советника главы "Роскосмоса" завершено.
Советник генерального директора Роскосмоса по информационной политике Иван Сафронов, задержанный по подозрению в государственной измене, в Лефортовском суде во время рассмотрения вопроса об аресте. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Мосгорсуд продлил арест советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Сафронову срок содержания под стражей до 7 апреля", — говорится в сообщении суда.
Напомним, что Ивана Сафронова задержали утром 7 июля 2020 года, когда он выходил из подъезда. Молодой человек к тому моменту работал в "Роскосмосе" около двух месяцев, а до этого занимался журналистской деятельностью. Сафронова обвинили в передаче секретных сведений за границу, свою вину он не признаёт. В ноябре 2021 года стало известно, что следователи завершили расследование дела Ивана Сафронова. По данным адвоката обвиняемого, ФСБ считает, что советник главы "Роскосмоса" продал информацию о деятельности ВС России в Сирии политологу Демури Воронину, который в свою очередь передал эти сведения немецкой разведслужбе.
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