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Врио главы МЧС Чуприян рассказал о своей новогодней мечте

Он призвал соотечественников быть внимательными и не игнорировать нормы безопасности.

27 декабря, 10:24
<p>Врио главы МЧС Александр Чуприян © <a href="https://www.mchs.gov.ru/ministerstvo/sostav-ministerstva/persons/884" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС России</a></p>

Врио главы МЧС Александр Чуприян © МЧС России

"Хотелось бы на смене посмотреть "Голубой огонёк" по телевизору, а не быть на пожаре", — поделился своей новогодней мечтой врио главы МЧС России Александр Чуприян. В день спасателя он рассказал о том, что 91% пожаров случаются в частных домах, на транспорте и в квартирах. И именно там чаще гибнут люди. Чуприян уверен, что страхование от пожаров должно стать обязательным.

"В странах с развитой экономикой страховка — это главный стимулятор безопасности. Чем меньше у вас недостатков по пожарной безопасности, тем ниже отчисления в страховой фонд. И наоборот, если у вас масса нарушений, то и платите больше, потому что не просто рискуете сами, но и ближнего можете погубить", — предложил такой подход к вопросу врио главы МЧС в разговоре с kp.ru.

Чтобы обезопасить своё жильё, Чуприян рекомендует установить автономные дымовые пожарные извещатели. Он убеждён, что это тоже должно стать не просто обязательным условием, но и нормой, которую примет и поддержит население. Повсеместное их использование сократит число жертв от пожаров.

"С 2018 по 2021 год за счёт региональных и местных бюджетов в жилом секторе установлено более полумиллиона таких датчиков. В этом году благодаря тому, что они вовремя сработали, удалось спасти 250 детей!" отметил он.

И, конечно же, нужно проводить работу с населением, рассказывать о том, как защитить своё жильё от возгораний и что делать, если это всё же произошло. Чуприян рассказал, что его ведомство планирует создавать по всей стране такие островки "Планеты безопасности", где в игровой форме будут обучать и взрослых, и детей.

Приводя статистику, Чуприян напомнил, что за последние 11 месяцев сотрудники МЧС спасли и эвакуировали более 200 тысяч человек из пожаров и зон чрезвычайных ситуаций. А за 31 год существования службы более трёх миллионов были вызволены из крайне опасных ситуаций. Чуприян напомнил, что впереди новогодние праздники, он очень надеется, что они пройдут спокойно, а россиянам пожелал быть внимательными и не игнорировать нормы пожарной безопасности.

"Пожалуйста, поберегите себя, а мы в это время на смене посмотрим "огонёк" по телевизору, а не на пожаре. Попробуем?" обратился он к соотечественникам.

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Ранее Лайф писал, что в новогодний период риск возникновения пожаров повышается, так как люди используют неисправные гирлянды, декоративные свечи и пиротехнику. Нужно аккуратно обращаться с опасными новогодними развлечениями: в квартирах жечь бенгальские огни вдали от штор и легковоспламеняемых материалов, пиротехнику использовать только на улице на расстоянии от жилых домов, общественных пространств, автомобилей и чужих балконов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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