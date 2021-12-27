Девочка из Перми оставила Деду Морозу письмо в лесу, и волшебник его получил

Чудеса случаются там, где в них верят. Так произошло с 8-летней школьницей из Перми. Глафира Родионова написала письмо Деду Морозу и отнесла его в лес в надежде, что волшебник каким-то сказочным образом получит её послание. Конверт среди веток дерева заметили прогуливающиеся местные жители. Они прочитали письмо и рассказали о находке в соцсетях. Пост увидел Дед Мороз и тут же принялся разыскивать девочку.

"Я очень удивилась, когда в среду мне позвонила классная руководительница и попросила разрешение дать мой номер телефона сотрудникам полиции. Объяснила, что полицейские ищут мою дочку по просьбе Дедушки Мороза. У меня сначала ничего не складывалось в голове, но потом я поняла, что происходит настоящее чудо!" — рассказала мама Глафиры kp.ru.

На встречу с второклассницей зимний волшебник пришёл со Снегурочкой. Они поздравили девочку и вручили ей подарки. Школьница попросила в письме настоящий микрофон и большой Pop it. Она увлекается пением и хочет всерьёз заняться музыкой. Позже Дед Мороз признался, что в поисках помогло то, что у девочки очень редкое имя. Поэтому нашли её быстро.