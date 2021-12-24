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Иск россиянина Мирзоева к Деду Морозу поступил в Великоустюгский суд

Петербуржец требует обязать ответчика вручить ему 23 подарка, исполнить его самые заветные мечты и компенсировать моральный вред в размере 10 миллионов рублей.

24 декабря, 14:13
<p>Письмо с иском к Деду Морозу © <a href="https://t.me/sudpress35" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Объединённая пресс-служба судов Вологодской области</a></p>

Письмо с иском к Деду Морозу © Объединённая пресс-служба судов Вологодской области

Иск юриста Игоря Мирзоева к акционерному обществу "Дед Мороз", в котором петербуржец обвиняет волшебника в неисполнении новогодних желаний, поступил в Великоустюгский районный суд. Об этом сообщили в пятницу в объединённой пресс-службе судов Вологодской области.

"Истец просит суд обязать ответчика вручить ему 23 подарка, исполнить его самые заветные мечты и компенсировать ему моральный вред в размере 10 000 000 рублей", — отмечается в сообщении пресс-службы.

Правда, описи несбывшихся желаний и квитанцию об оплате госпошлины истец к своему письму не приложил, поэтому суд "составил акт об отсутствии указанных в качестве приложений документов".

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Напомним, юрист Игорь Мирзоев решил обратиться в суд, чтобы взыскать с Деда Мороза неполученные подарки и моральный ущерб. Он отметил, что в своё время не получал презентов в ожидании новогоднего чуда от того, кто, по сути, безвозмездно должен исполнять все заветные желания. Правда, за зимнего волшебника вступился лично президент России Владимир Путин. В ходе своей большой пресс-конференции 23 декабря он вызвался сыграть роль адвоката Деда Мороза и доказать, что претензии к нему необоснованны, поскольку тот приносит подарки "только хорошим мальчикам".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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