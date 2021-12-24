Иск россиянина Мирзоева к Деду Морозу поступил в Великоустюгский суд

Иск юриста Игоря Мирзоева к акционерному обществу "Дед Мороз", в котором петербуржец обвиняет волшебника в неисполнении новогодних желаний, поступил в Великоустюгский районный суд. Об этом сообщили в пятницу в объединённой пресс-службе судов Вологодской области.

Напомним, юрист Игорь Мирзоев решил обратиться в суд, чтобы взыскать с Деда Мороза неполученные подарки и моральный ущерб. Он отметил, что в своё время не получал презентов в ожидании новогоднего чуда от того, кто, по сути, безвозмездно должен исполнять все заветные желания. Правда, за зимнего волшебника вступился лично президент России Владимир Путин. В ходе своей большой пресс-конференции 23 декабря он вызвался сыграть роль адвоката Деда Мороза и доказать, что претензии к нему необоснованны, поскольку тот приносит подарки "только хорошим мальчикам".