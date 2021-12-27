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Лавров допустил, что Запад хочет устроить на Украине "войнушку" для подавления России

По его мнению, европейские страны могут использовать это в качестве предлога для введения новых санкций против Москвы.

27 декабря, 10:36
<p>Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/ministryofdefenceua/31894602658/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ministry of Defense of Ukraine</a></p>

Фото © Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключает, что Запад хочет устроить на Украине "маленькую войнушку", чтобы потом сделать виноватой в этом Москву и подавить её конкурентные способности.

"Я не исключаю, что такое желание есть, подпитать милитаристские настроения [на Украине], сделать "маленькую войнушку", потом обвинить нас, ввести очередные санкции, чтобы подавить наши конкурентные возможности", — заявил глава дипведомства в интервью на YouTube-канале "Соловьёв Live".

Матвиенко: Никаких планов нападать на Украину у России не было и нет

Матвиенко: Никаких планов нападать на Украину у России не было и нет

Ранее Лайф уже рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом российский лидер призвал не перекладывать на плечи Москвы ответственность за эскалацию вокруг Незалежной.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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