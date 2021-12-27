Лавров допустил, что Запад хочет устроить на Украине "войнушку" для подавления России

Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключает, что Запад хочет устроить на Украине "маленькую войнушку", чтобы потом сделать виноватой в этом Москву и подавить её конкурентные способности.

"Я не исключаю, что такое желание есть, подпитать милитаристские настроения [на Украине] , сделать "маленькую войнушку", потом обвинить нас, ввести очередные санкции, чтобы подавить наши конкурентные возможности", — заявил глава дипведомства в интервью на YouTube-канале "Соловьёв Live".

Ранее Лайф уже рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом российский лидер призвал не перекладывать на плечи Москвы ответственность за эскалацию вокруг Незалежной.