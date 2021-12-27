Появилось видео задержания мужчины с "гранатой" из ТЦ "Метрополис"
Кроме того, стало известно, какие именно духи "пленили разум" воришки.
Момент задержания мужчины с "гранатой" из ТЦ "Метрополис". Кадр из видео © SHOT
Момент задержания мужчины с "гранатой" из ТЦ "Метрополис". Видео © SHOT
Момент задержания 47-летнего Салмана Ю. в доме на улице Башиловской, накануне устроившего чехарду в московском ТЦ "Метрополис" после кражи духов, опубликовал телеграм-канал SHOT.
На кадрах видно, что грабитель вышел из подъезда, где не очень молодого человека уже поджидали сотрудники правоохранительных органов в гражданском амплуа. Разбойника взяли под ручку, оперативно подключились к задержанию и полицейские в форме. Кроме того, стало известно, какие именно духи "пленили разум" воришки.
Забавно, что весь переполох с "гранатой" в "Метрополисе" возник из-за флакончика с названием BYREDO, которое произошло от by redo/lence, что означает "выражать эмоции и воспоминания ароматом". Вот только этот аромат теперь с душком СИЗО и статьёй за хулиганство.
Напомним, вечером 26 декабря московский ТЦ "Метрополис" на "Войковской" эвакуировали из-за посетителя, который заявил о наличии бомбы. По словам очевидцев, мужчина украл товар из магазина, а когда его задержали, начал угрожать. Момент эвакуации попал на видео. Позже стало известно, что причиной бегства людей из здания ТЦ стал вор, который решил украсть духи, но, когда его попытались задержать, достал похожий на гранату предмет. После этого он сбежал. Спустя некоторое время полиция задержала злоумышленника 1974 года рождения.
Комментариев: 0