Появилось видео задержания мужчины с "гранатой" из ТЦ "Метрополис"

Момент задержания мужчины с "гранатой" из ТЦ "Метрополис". Видео © SHOT

Момент задержания 47-летнего Салмана Ю. в доме на улице Башиловской, накануне устроившего чехарду в московском ТЦ "Метрополис" после кражи духов, опубликовал телеграм-канал SHOT.

На кадрах видно, что грабитель вышел из подъезда, где не очень молодого человека уже поджидали сотрудники правоохранительных органов в гражданском амплуа. Разбойника взяли под ручку, оперативно подключились к задержанию и полицейские в форме. Кроме того, стало известно, какие именно духи "пленили разум" воришки.