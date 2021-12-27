Мужчину с "гранатой" из ТЦ "Метрополис" дважды ловили на разбое и дважды — на грабежах
Теперь на счету 47-летнего Салмана ещё и уголовное дело по статье "Хулиганство" после вчерашнего инцидента.
Эвакуация людей из московского ТЦ "Метрополис" произошла из-за вора с гранатой. Видео © SHOT
47-летний Салман Ю., накануне устроивший переполох в московском ТЦ "Метрополис" после кражи духов, ранее уже преступал закон. По данным SHOT, мужчину дважды ловили на грабеже и дважды — на разбое.
Так, в 2005 году Салман совершил разбой, а в 2006-м — грабёж. В 2013 году его поймали за рулём без прав, в 2014-м — снова на грабеже, в 2016-м — на разбое и краже (он отобрал мобильник и перевёл себе с карты владельца пять тысяч рублей). В 2019 году Салман 10 суток находился под арестом из-за отказа от медосвидетельствования.
Теперь на его счету ещё и дело по статье "Хулиганство" после инцидента в "Метрополисе".
Напомним, вечером 26 декабря московский ТЦ "Метрополис" на "Войковской" эвакуировали из-за посетителя, который заявил о наличии бомбы. По словам очевидцев, мужчина украл товар из магазина, а когда его задержали, начал угрожать. Момент эвакуации попал на видео. Позже стало известно, что причиной бегства людей из здания ТЦ стал вор, который решил украсть духи, но, когда его попытались задержать, достал похожий на гранату предмет. После этого он сбежал. Спустя некоторое время полиция задержала злоумышленника 1974 года рождения.
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