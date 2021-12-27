Мужчину с "гранатой" из ТЦ "Метрополис" дважды ловили на разбое и дважды — на грабежах

Так, в 2005 году Салман совершил разбой, а в 2006-м — грабёж. В 2013 году его поймали за рулём без прав, в 2014-м — снова на грабеже, в 2016-м — на разбое и краже (он отобрал мобильник и перевёл себе с карты владельца пять тысяч рублей). В 2019 году Салман 10 суток находился под арестом из-за отказа от медосвидетельствования.