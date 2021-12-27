Американского боксёра убили прямо на глазах у его семьи в Рождественский сочельник
На профессиональном ринге он провёл 14 боёв, десять из которых завершались для него победами.
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Американского боксёра Дэнни Келли застрелили на глазах у его трёх детей и девушки прямо в Рождественский сочельник. Об этом пишет Daily Mail.
По данным издания, инцидент произошёл в Темпл-Хиллз, штат Мэриленд. В момент убийства спортсмен ехал за рулём своего внедорожника. При этом находившиеся также в салоне девушка и трое детей не пострадали. За поимку убийцы полиция объявила вознаграждение в 25 тысяч долларов.
Добавим, что Келли провёл на профессиональном ринге 14 боёв, в 10 из которых одержал победу.
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