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Американского боксёра убили прямо на глазах у его семьи в Рождественский сочельник

На профессиональном ринге он провёл 14 боёв, десять из которых завершались для него победами.

27 декабря, 10:46

Фото © Shutterstock

Американского боксёра Дэнни Келли застрелили на глазах у его трёх детей и девушки прямо в Рождественский сочельник. Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, инцидент произошёл в Темпл-Хиллз, штат Мэриленд. В момент убийства спортсмен ехал за рулём своего внедорожника. При этом находившиеся также в салоне девушка и трое детей не пострадали. За поимку убийцы полиция объявила вознаграждение в 25 тысяч долларов.

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Добавим, что Келли провёл на профессиональном ринге 14 боёв, в 10 из которых одержал победу.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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