Американского боксёра убили прямо на глазах у его семьи в Рождественский сочельник

Американского боксёра Дэнни Келли застрелили на глазах у его трёх детей и девушки прямо в Рождественский сочельник. Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, инцидент произошёл в Темпл-Хиллз, штат Мэриленд. В момент убийства спортсмен ехал за рулём своего внедорожника. При этом находившиеся также в салоне девушка и трое детей не пострадали. За поимку убийцы полиция объявила вознаграждение в 25 тысяч долларов.