Лавров высказался о "безбашенных" поступках Зеленского

На Западе это хорошо осознают и понимают опасность поведения украинского лидера Владимира Зеленского, который зачастую принимает "безбашенные" решения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Зеленский совершает поступки, которые просто безбашенные очень часто. И [на Западе] <…> боятся, что какая-то глупость разожжёт конфликт, который по большому счёту никому не нужен", — сказал дипломат в интервью журналисту Владимиру Соловьёву.