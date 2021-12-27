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Лавров высказался о "безбашенных" поступках Зеленского

По словам главы российского МИД, партнёры Киева боятся, что какая-то глупость разожжёт конфликт, который никому не нужен.

27 декабря, 10:46
<p>Владимир Зеленский © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/photos/social-activities" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт президента Украины</a></p>

Владимир Зеленский © Официальный сайт президента Украины

На Западе это хорошо осознают и понимают опасность поведения украинского лидера Владимира Зеленского, который зачастую принимает "безбашенные" решения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Зеленский совершает поступки, которые просто безбашенные очень часто. И [на Западе] <…> боятся, что какая-то глупость разожжёт конфликт, который по большому счёту никому не нужен", — сказал дипломат в интервью журналисту Владимиру Соловьёву.

NYT: Неопытность Зеленского и его окружения может привести к войне

NYT: Неопытность Зеленского и его окружения может привести к войне

А ранее президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что Зеленский после прихода к власти на Украине подпал под влияние "нациков". Глава государства отметил, что предыдущие руководители Незалежной тоже находились под влиянием радикальных элементов.

Смотрю в тебя, как в зеркало: Зеленский выступил перед самим собой в ролике — поздравлении дипломатов

Смотрю в тебя, как в зеркало: Зеленский выступил перед самим собой в ролике — поздравлении дипломатов

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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