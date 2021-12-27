Лавров высказался о "безбашенных" поступках Зеленского
По словам главы российского МИД, партнёры Киева боятся, что какая-то глупость разожжёт конфликт, который никому не нужен.
Владимир Зеленский © Официальный сайт президента Украины
На Западе это хорошо осознают и понимают опасность поведения украинского лидера Владимира Зеленского, который зачастую принимает "безбашенные" решения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Зеленский совершает поступки, которые просто безбашенные очень часто. И [на Западе] <…> боятся, что какая-то глупость разожжёт конфликт, который по большому счёту никому не нужен", — сказал дипломат в интервью журналисту Владимиру Соловьёву.
А ранее президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что Зеленский после прихода к власти на Украине подпал под влияние "нациков". Глава государства отметил, что предыдущие руководители Незалежной тоже находились под влиянием радикальных элементов.
Комментариев: 0