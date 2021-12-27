Нападающий Азмун не хочет уходить из "Зенита" этой зимой
Ранее сообщалось о том, что форвард договорился о контракте с "Лионом".
Фото © ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун не намерен покидать команду ближайшей зимой, сообщает издание Cafe du Commerce.
По данным источника, форвард намерен до конца отработать свой контракт и лишь после этого изучить все предложения, которые ему поступят. При этом возможный новый контракт "Зенита" иранец принимать не намерен.
Ранее Лайф сообщал, что Сердар Азмун согласовал условия личного контракта с французским "Лионом".
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