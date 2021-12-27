Сын убитой в Красноярском крае женщины в октябре спас её от отца, отдав деньги из копилки

Сын убитой в Канске женщины в октябре спас мать от отца, разбив свою копилку и отдав ему все свои деньги. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошёл в день рождения мальчика. Светлана купила в честь праздника торт. Тогда мужчина сильно избил свою жену, поскольку она потратила все наличные деньги, а с карты их снять забыла. Драка могла закончиться трагедией, если бы за мать не вступился 11-летний сынишка. Не пожалев свою копилку, он разбил её и отдал все свои сбережения отцу-извергу, чтобы тот прекратил бить Светлану.

О произошедшем пострадавшая рассказала своим коллегам в детском саду. По словам женщины, если бы не сын, то неадекватный мужчина мог бы её убить. Именно после этой ссоры она подала на развод и уехала с двумя детьми. При этом мужчина якобы раскаялся в своём поступке и несколько раз хотел помириться, приезжал поговорить. Однако Светлана была непреклонна и заявила, что не станет налаживать с ним отношения. Женщина также не исключала вероятности переезда в другой город, настолько сильно ей хотелось, чтобы изверг оставил её вместе с детьми в покое.