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Сын убитой в Красноярском крае женщины в октябре спас её от отца, отдав деньги из копилки

Мужчина избил свою супругу из-за того, что она потратила все наличные деньги, а с карты снять забыла. Тогда за маму вступился 11-летний мальчик.

27 декабря, 11:00
<p>Погибшая в Канске семья © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/32956" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Погибшая в Канске семья © Telegram / SHOT

Сын убитой в Канске женщины в октябре спас мать от отца, разбив свою копилку и отдав ему все свои деньги. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

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Инцидент произошёл в день рождения мальчика. Светлана купила в честь праздника торт. Тогда мужчина сильно избил свою жену, поскольку она потратила все наличные деньги, а с карты их снять забыла. Драка могла закончиться трагедией, если бы за мать не вступился 11-летний сынишка. Не пожалев свою копилку, он разбил её и отдал все свои сбережения отцу-извергу, чтобы тот прекратил бить Светлану.

О произошедшем пострадавшая рассказала своим коллегам в детском саду. По словам женщины, если бы не сын, то неадекватный мужчина мог бы её убить. Именно после этой ссоры она подала на развод и уехала с двумя детьми. При этом мужчина якобы раскаялся в своём поступке и несколько раз хотел помириться, приезжал поговорить. Однако Светлана была непреклонна и заявила, что не станет налаживать с ним отношения. Женщина также не исключала вероятности переезда в другой город, настолько сильно ей хотелось, чтобы изверг оставил её вместе с детьми в покое.

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Напомним, трагедия произошла в Канске, Красноярский край. В одной из квартир нашли убитой семью из четырёх человек: 35-летнюю женщину, её бывшего мужа и двоих детей — 7 и 11 лет. Следствие отрабатывает несколько версий, но одна из основных — убийство из ревности. Известно, что женщина не раз жаловалась соседям на агрессию экс-супруга. Ранее сообщалось, что тело мужчины рядом с убитой — это её новый сожитель, но информация позже была опровергнута правоохранителями.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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