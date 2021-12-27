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Вирусолог Альтштейн объяснил призыв Матвиенко к 100%-ной вакцинации от ковида

По словам специалиста, это действительно максимальный показатель, к которому нужно стремиться.

27 декабря, 11:26
<p>Фото © ТАСС / Донат Сорокин</p>

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Вирусолог центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о необходимости 100%-ной вакцинации от коронавируса для достижения коллективного иммунитета в России. Он обратил внимание на то, что сейчас статистика включает в себя переболевших и тех, кто приобрёл фальшивые сертификаты.

"Мы должны хотеть привить 100% для того, чтобы привить 8090%. Сколько можем, столько и привьём. Чем больше привьём, тем лучше. Конечно, необходима вакцинация. Для получения QR-кода люди идут и покупают фальшивые сертификаты. Отсюда мы не знаем, сколько у нас на самом деле привитых людей. 100% — это некий идеал, к которому мы должны стремиться", — отметил Альтштейн в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Напомним, что за минувшие сутки выявлено 23 210 случаев коронавируса. Больше всего заражённых зарегистрировали в Москве — 2239 пациентов. Также среди антилидеров статистики остались Санкт-Петербург (1834) и Московская область (1616). Таким образом, темпы заболеваемости в России продолжают стремительно снижаться. Так, накануне оперштаб сообщал, что в стране за сутки выявили 23 721 случай ковида, что стало минимумом с 30 сентября.

Матвиенко: Для достижения коллективного иммунитета к ковиду нужна вакцинация 100% граждан

Матвиенко: Для достижения коллективного иммунитета к ковиду нужна вакцинация 100% граждан

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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