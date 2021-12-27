Президент Татарстана заявил, что республика будет исполнять закон о региональной власти

Татарстан будет соблюдать закон об организации региональной власти, несмотря на то что мнение региона не было учтено при его принятии. Об этом заявил президент республики Рустам Минниханов.

"Закон уже принят, позиция нашего парламента была известна. Понятно, что есть сложившиеся исторические вещи, которые присутствуют. Мы должны уметь слушать друг друга... Понятно, что закон принят, мы законопослушные люди. Но так получилось, что наш голос не услышали", — сказал глава Татарстана журналистам.

При этом он отметил, что если бы федеральное правительство вело диалог с регионом на этапе работы над документом, то, вероятно, позиция республики по нему была бы иной.