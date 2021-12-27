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Президент Татарстана заявил, что республика будет исполнять закон о региональной власти

Документ, в частности, запрещает главам регионов именоваться президентами и разрешает им избираться более чем на два срока подряд.

27 декабря, 11:20
<p>Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. © <a href="https://tatarstan.ru/press/photo.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба Правительства Татарстана</a></p>

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. © Пресс-служба Правительства Татарстана

Татарстан будет соблюдать закон об организации региональной власти, несмотря на то что мнение региона не было учтено при его принятии. Об этом заявил президент республики Рустам Минниханов.

"Закон уже принят, позиция нашего парламента была известна. Понятно, что есть сложившиеся исторические вещи, которые присутствуют. Мы должны уметь слушать друг друга... Понятно, что закон принят, мы законопослушные люди. Но так получилось, что наш голос не услышали", — сказал глава Татарстана журналистам.

При этом он отметил, что если бы федеральное правительство вело диалог с регионом на этапе работы над документом, то, вероятно, позиция республики по нему была бы иной.

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Напомним, что закон предусматривает расширение оснований для увольнения губернаторов, доверие к которым было утрачено, а также разрешает губернаторам избираться на два срока подряд. При этом документ запрещает руководителям регионов именоваться президентами. 21 декабря документ был подписан главой государства.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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