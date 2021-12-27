Фигуристка Валиева поблагодарила Тутберидзе за работу после победы на чемпионате России
15-летняя спортсменка впервые в карьере одержала победу на национальном первенстве и отобралась на чемпионат Европы.
Камила Валиева во время выступления © ТАСС / Пётр Ковалёв
Чемпионка России по фигурному катанию Камила Валиева поблагодарила своего тренера Этери Тутберидзе и всю команду "Хрустального" после победы на национальном первенстве в Санкт-Петербурге.
"Чемпионат России – 2022 — это уже приятные воспоминания. Я очень признательна своим тренерам Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу (Глейхенгаузу. — Прим. Лайфа) и Сергею Викторовичу (Дудакову. — Прим. Лайфа) за то, что верят в меня и ведут всё дальше и дальше", — написала Валиева в своём инстаграме.
Спортсменка также поблагодарила всех болельщиков за поддержку и отметила, что она вместе с ними "чувствовала радость победы" на чемпионате России.
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Напомним, чемпионкой России по фигурному катанию стала 15-летняя Камила Валиева. Второе место заняла Александра Трусова, третья строчка за Анной Щербаковой. Добавим, что все три спортсменки попали в состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию, который в январе пройдёт в Таллине.
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