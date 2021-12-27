Фигуристка Валиева поблагодарила Тутберидзе за работу после победы на чемпионате России

Чемпионка России по фигурному катанию Камила Валиева поблагодарила своего тренера Этери Тутберидзе и всю команду "Хрустального" после победы на национальном первенстве в Санкт-Петербурге.

"Чемпионат России – 2022 — это уже приятные воспоминания. Я очень признательна своим тренерам Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу (Глейхенгаузу. — Прим. Лайфа) и Сергею Викторовичу (Дудакову. — Прим. Лайфа) за то, что верят в меня и ведут всё дальше и дальше", — написала Валиева в своём инстаграме.

Спортсменка также поблагодарила всех болельщиков за поддержку и отметила, что она вместе с ними "чувствовала радость победы" на чемпионате России.