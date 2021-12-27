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Биатлонист Сидоров стал победителем "Ижевской винтовки" в спринте

В аналогичной гонке у женщин первое место заняла Анастасия Егорова.

27 декабря, 11:09

Фото © skisport.ru

Биатлонист Евгений Сидоров стал победителем спринта в рамках турнира "Ижевская винтовка", который проходит в столице Удмуртии.

Вторым стал Пётр Пащенко, тройку лидеров замкнул Михаил Первушин. Победителю они проиграли более 16 секунд.

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Добавим, что победу у женщин в аналогичной гонке одержала Анастасия Егорова, представляющая Мурманскую область. На второй строчке оказалась Лариса Куклина, а замкнула тройку лидеров Анна Никулина.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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