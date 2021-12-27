Биатлонист Сидоров стал победителем "Ижевской винтовки" в спринте

Биатлонист Евгений Сидоров стал победителем спринта в рамках турнира "Ижевская винтовка", который проходит в столице Удмуртии.

Вторым стал Пётр Пащенко, тройку лидеров замкнул Михаил Первушин. Победителю они проиграли более 16 секунд.