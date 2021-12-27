Биатлонист Сидоров стал победителем "Ижевской винтовки" в спринте
В аналогичной гонке у женщин первое место заняла Анастасия Егорова.
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Биатлонист Евгений Сидоров стал победителем спринта в рамках турнира "Ижевская винтовка", который проходит в столице Удмуртии.
Вторым стал Пётр Пащенко, тройку лидеров замкнул Михаил Первушин. Победителю они проиграли более 16 секунд.
Добавим, что победу у женщин в аналогичной гонке одержала Анастасия Егорова, представляющая Мурманскую область. На второй строчке оказалась Лариса Куклина, а замкнула тройку лидеров Анна Никулина.
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