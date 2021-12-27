Захарова объяснила обвинения Украины в адрес главы Минтранса РФ желанием мстить

Обвинения украинской власти в адрес руководства Минтранса РФ по поводу якобы незаконного авиасообщения с Крымом показывают, что Киев до сих пор пытается мстить за свободный выбор жителей полуострова, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Действия украинской прокуратуры против руководства Министерства транспорта России показывают, что Киев продолжает мелко мстить за свободный выбор жителей Крыма. Лицемерие принимаемых мер заключается ещё и в том, что они направлены персонально против российских официальных лиц, которые помогают преодолеть разрушительные последствия антинародной по отношению к крымчанам политики самого украинского режима", — говорится в распространённом комментарии Захаровой.

По её мнению, подобные действия украинской власти недопустимы. Таким образом Незалежная попирает основополагающие принципы международного права, которые закреплены в Уставе ООН и Заключительном акте СБСЕ.