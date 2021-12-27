Мишустин исполнит мечту пятилетнего мальчика побывать на шоколадной фабрике
Шарик-открытку с письмом от ребёнка глава правительства снял с "Ёлки желаний".
Фото © ТАСС / Астафьев Александр
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поможет осуществить мечту 5-летнего Миши Спиридонова в рамках акции "Ёлка желаний". Мальчик из Орловской области хочет увидеть шоколадную фабрику и весь процесс создания конфет.
Мишустин снял шарик-открытку Миши с благотворительной ёлки, которая установлена в Доме правительства. При этом премьер признался, что и сам мечтал о таком в юном возрасте, а также пообещал, что постарается присоединиться к экскурсии.
Напомним, благотворительная акция "Ёлка желаний" появилась в 2018 году по инициативе президента России Владимира Путина. За время существования было исполнено 21 450 желаний. В этом году акция стартовала 15 ноября. Исполнять мечты планируется вплоть до конца февраля. Проект рассчитан на детей с ограниченными возможностями или серьёзными заболеваниями, сирот и ребят из малоимущих семей, а также на пожилых граждан с тяжёлыми недугами. Выполняют мечты чиновники и бизнесмены. Ранее президент России Владимир Путин исполнил мечту девочки побывать в Мариинском театре. А губернаторы сняли с "Ёлки желаний" мечты юного фотографа, любителя поездов и фаната космоса.
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