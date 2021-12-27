Бизнес предрёк колоссальные убытки в 15 млрд рублей из-за нового закона о винах

Несколько десятков миллионов бутылок качественного алкоголя на общую сумму более 15 миллиардов рублей могут признать контрафактным и уничтожить после 31 декабря 2021 года. Об этом представители бизнеса предупредили главу Правительства РФ Михаила Мишустина, направив ему соответствующее письмо, пишет РБК.

В России в скором времени вступит в силу законопроект, согласно которому вина будут классифицироваться по другой системе, поэтому производителям нужно переоформить этикетки на бутылках. Например, понятие "шампанское" можно будет использовать только в отношении напитка, произведённого на территории РФ, импортная продукция будет называться "игристое вино". Однако не все импортёры и продавцы успели переоформить этикетки до конца 2021 года.

"В рамках проверок, которые будут проводиться органами контроля и надзора с 1 января 2022 года, такая продукция будет изыматься из оборота как контрафактная, при этом, по сути, не являясь таковой, и направляться на утилизацию. Это повлечёт за собой колоссальные убытки индустрии, и мы опасаемся, что на российском рынке будет создан правовой нонсенс, когда добросовестные приобретатели этой продукции в лице импортёров, дистрибьюторов, ретейлеров и ресторанов будут лишены прав собственности на неё", — говорится в письме.

Бизнесмены просят правительство продлить мораторий ещё на год, до 31 декабря 2022 года. По их мнению, это поможет участникам рынка реализовать продукцию, а государству получить налоговые отчисления с её продажи.