Убитая вместе с детьми в Красноярском крае боялась расправы и скрывала от мужа, где живёт

Светлана из города Канска Красноярского края, которую вместе с двумя детьми, предположительно, убил собственный муж, пряталась от него и скрывала адрес квартиры. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказала сестра мужчины.

"Света говорила: "Галя, я боюсь, что он нас всех поубивает". Я говорю: "Ты ерунду-то не говори". Она убежала, просила: "Ты только не говори, где мы живём", — рассказала родственница предполагаемого убийцы.

По словам женщины, о проблемах в семье брата она начала догадываться в начале года, когда его супруга стала сбегать из дома к подругам. Изначально конфликты начались из-за денег: глава семейства на что-то откладывал, а на продукты уходила зарплата жены.

Серьёзные ссоры начались осенью, когда из-за домашнего насилия женщина решила забрать детей и переехать от мужа-тирана. Мужчина замкнулся и не открывал дверь даже близким родственникам. О новом месте жительства своей возлюбленной он узнал после крещения младшей дочери, когда семья решила собраться вместе.

"Меня дома не было, на квартиру [ехать] они не захотели, где они жили, и пришлось ехать туда, где они на данный момент жили", — объяснила сестра мужчины.